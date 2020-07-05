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Собчак наняла "Мистера Вселенная" своим личным тренером

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак решила всерьез заняться своим здоровьем после длительного карантина. Поэтому она решила нанять личного тренера, который обладает титулом "Мистер Вселенная".

"Во время пандемии я не убегала от спорта — скорее наоборот. Я активно занималась и работала над своей физической формой. И удивительно, что именно в это скудное на знакомства время я встретила Сергея Романова — обладателя титула "Мистер Вселенная", большого специалиста в области спорта и биохакинга!", — пояснила журналистка.

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