Певица Вера Брежнева заинтриговала своих поклонников новой фотографией со свадебным платьем.
"Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все…", — подписала новую фотографию Брежнева.
Поклонники в комментариях рассказавали о том, что поначалу решили, что замужняя певица нашла нового жениха.
Но, как стало известно из следующих абзацев описания, эта фотография — кадр из клипа с Монатиком "ВечерИночка".
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