Брежнева заинтриговала своих подписчиков свадебным атрибутом

Певица Вера Брежнева заинтриговала своих поклонников новой фотографией со свадебным платьем.

"Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все…", — подписала новую фотографию Брежнева.

Поклонники в комментариях рассказавали о том, что поначалу решили, что замужняя певица нашла нового жениха.

Но, как стало известно из следующих абзацев описания, эта фотография — кадр из клипа с Монатиком "ВечерИночка".