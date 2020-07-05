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Брежнева заинтриговала своих подписчиков свадебным атрибутом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева заинтриговала своих поклонников новой фотографией со свадебным платьем.

"Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все…", — подписала новую фотографию Брежнева.

Поклонники в комментариях рассказавали о том, что поначалу решили, что замужняя певица нашла нового жениха.

Но, как стало известно из следующих абзацев описания, эта фотография — кадр из клипа с Монатиком "ВечерИночка".

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