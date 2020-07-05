Дэвид и Виктория Бекхэмы живут вместе уже 21 год. Сейчас они воспитывают четверых детей.
Недавно пара отметила юбилей отношений и бывший футболист рассказал, как влюбился в свою жену.
"3 года назад я сидел перед телевизором и показывали выступление группы "Spice Girls". Я повернулся к другу и сказал: "Мне так нравится девушка в черном облегающем костюме". Кто знал, что мы будем с ней праздновать 21 год совместной жизни", — написал Бекхэм в Instagram.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.