Дэвид Бекхэм рассказал, как влюбился в свою жену

Дэвид и Виктория Бекхэмы живут вместе уже 21 год. Сейчас они воспитывают четверых детей.

Недавно пара отметила юбилей отношений и бывший футболист рассказал, как влюбился в свою жену.