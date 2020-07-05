Пелагея лишилась голоса из-за разрыва с Телегиным

Известная певица Пелагея попала в сложную ситуацию. Сейчас у неё полностью пропал голос и её карьера артистки находится под вопросом.

Проблемы с голосом начались из-за сильного стресса, вызванного разводом с Иваном Телегиным. Бывший муж не только перестал уделять внимание дочери, но и захотел отобрать у своей экс-жены недвижимость, в которой она проживает вместе с ребенком.