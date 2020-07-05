Известная певица Пелагея попала в сложную ситуацию. Сейчас у неё полностью пропал голос и её карьера артистки находится под вопросом.
Проблемы с голосом начались из-за сильного стресса, вызванного разводом с Иваном Телегиным. Бывший муж не только перестал уделять внимание дочери, но и захотел отобрать у своей экс-жены недвижимость, в которой она проживает вместе с ребенком.
"Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести. Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением", — пояснил фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин.
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