Несколько месяцев назад Айза Анохина решилась на пластическую операцию, чтобы поднять лоб и брови. Своё решение она объяснила возрастными изменениями.

"Я считаю, что это адекватная имиджевая хирургия, когда ты делаешь, то что тебя раздражает. Я же вижу своего отца, вижу родственников, на которых я похожа. У них у всех опущенные брови. С возрастом они еще ниже опускаются, а глаза вдавленные и маленькие под слоем кожи. В 50 лет мне все равно, что со мной будет, а сейчас не все равно", — пояснила Анохина.