Жена Гарика Харламова Кристина Асмус впервые опубликовала фото в обнаженном виде. Она сразу же поспешила оправдаться, что это фото было сделано ещё во время съемок фильма "Текст".

"Во время съёмок фильма "Текст", у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной… Так что это не я, это Нина!!)))))", — написала артистка.