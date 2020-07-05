Жена Гарика Харламова Кристина Асмус впервые опубликовала фото в обнаженном виде. Она сразу же поспешила оправдаться, что это фото было сделано ещё во время съемок фильма "Текст".
"Во время съёмок фильма "Текст", у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной… Так что это не я, это Нина!!)))))", — написала артистка.
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Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон 😝🙈 Во время съёмок фильма «Текст», у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками 📱🎬 Они были разными - и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина!! ))))) 🛀🏻 В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли 😂 Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало 😂 А вчера на платформе @start.ru вышел сериал «Текст. Реальность.»!! 💥⚡️ Я посмотрела 2 серии, сейчас мчу домой досматривать ❗️Для всех моих подписчиков по промокоду ASMUS - 2 недели БЕСПЛАТНОГО доступа ко всем фильмам и сериалам START!!!
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