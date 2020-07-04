Психиатр оценил новую линию защиты Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову удастся избежать тюрьмы, если его защита докажет, что у него действительно был абсансный припадок.

Такое мнение высказал врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.