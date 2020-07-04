Актеру Михаилу Ефремову удастся избежать тюрьмы, если его защита докажет, что у него действительно был абсансный припадок.
Такое мнение высказал врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.
"Человек, совершивший деяние в состоянии невменяемости, может быть освобожден от уголовной ответственности, ему может быть применена мера медицинского характера, то есть принудительное лечение", — утверждает медик.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.