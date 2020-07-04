Защита Михаила Ефремова будет настаивать на том, что у актера непосредственно перед ДТП был приступ эпилепсии, который и спровоцировал аварию.
Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на собственный источник.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не будет признавать свою вину, а предлагал компенсацию семье погибшего Сергея Захарова, поскольку "в ДТП участвовала его машина".
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.