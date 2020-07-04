Хазанов продолжает опровергать свою госпитализацию

Геннадий Хазанов утверждает, что он чувствует себя хорошо, а пресса пишет неправду об ухудшении его состояния.

"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", — пояснил артист.

Ранее СМИ сообщали, что Хазанов был два раза госпитализирован медиками "скорой" из-за проблем с сердцем.