Геннадий Хазанов утверждает, что он чувствует себя хорошо, а пресса пишет неправду об ухудшении его состояния.
"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", — пояснил артист.
Ранее СМИ сообщали, что Хазанов был два раза госпитализирован медиками "скорой" из-за проблем с сердцем.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.