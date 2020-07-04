Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор не могут обосноваться в США

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл до сих пор не смогли найти себе жилище в Соединенных Штатах Америки, куда они решили переехать после отречения от британского престола.

Сейчас у пары нет собственной недвижимости в США, поскольку они испытывают финансовые проблемы. Супруги планировали выступать на публичных мероприятиях и хотели получать за это хорошие деньги, но их планы нарушила пандемия коронавируса. Об этом рассказал эксперт по королевской семье Кэти Николл.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл живут в особняке голливудского продюсера Тайлера Перри.