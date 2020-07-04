Скандально известная блогер Екатерина Диденко уже оправилась от трагедии, которая произошла во время празднования ещё дня рождения.
Девушка провела отдых в санатории с актером Владом Черных.
"Время отпуска закончилось абсолютно незаметно. Здесь было так хорошо, что мы решили заказать поздний выезд. Мы сегодня будем здесь до вечера, а потом поедем домой!", — рассказала Диденко в своем блоге.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.