Окружной административный суд отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российского исполнителя Элджея.
Известно, что в 2018 году рэперу запретили посещать Украину в течение трех лет.
"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года", — говорится на сайте суда от 25 июня.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.