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Киевский суд отменил запрет на въезд в Украину популярного артиста

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Окружной административный суд отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российского исполнителя Элджея.

Известно, что в 2018 году рэперу запретили посещать Украину в течение трех лет.

"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года", — говорится на сайте суда от 25 июня.

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