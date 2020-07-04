Окружной административный суд отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российского исполнителя Элджея.

Известно, что в 2018 году рэперу запретили посещать Украину в течение трех лет.

"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года", — говорится на сайте суда от 25 июня.