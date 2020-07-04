Названа причина госпитализации Геннадия Хазанова

Бригада "скорой" доставила артиста Геннадия Хазанова в больницу. Примечательно, что медики за последние сутки два раза приезжали к нему на вызов.

Госпитализация артиста вызвана его проблемами с сердцем. Ранее у Хазанова наблюдалась нестабильная стенокардия, но медикам удалось нормализовать состояние артиста. Однако позже его состояние вновь ухудшилось.