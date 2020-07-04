Юлия Михалкова рассказала, как "перезагружается" после трудного дня

Юлия Михалкова утверждает, что ей нужно всего пять минут, чтобы перезагрузиться после трудного и изнурительного дня.

Она рассказала, что тратит это время на приведение мыслей в порядок.