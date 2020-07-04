Юлия Михалкова утверждает, что ей нужно всего пять минут, чтобы перезагрузиться после трудного и изнурительного дня.
Она рассказала, что тратит это время на приведение мыслей в порядок.
"У меня начался насыщенный сезон съемок. И когда после, уже вечером прихожу в спортзал, мне нужно 5 минут, чтобы переключиться на особую тональность общения с подругами или тренером. В течение этих 5 минут у меня состояние перезагрузки, когда мысли в голове приходят в нужный порядок", — пояснила телеведущая.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.