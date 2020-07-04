Бывший директор "Уральских пельменей" недоволен новым руководством

Российский шоумен Сергей Нетиевский объяснил, почему ушел из "Уральских пельменей".

По словам Нетиевского, после его ухода коллеги и новый директор ведут себя неадекватно.

"Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телешоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел", — рассказал продюсер изданию "Телепрограмма".

Известно, что между Нетиевским и "Уральскими пельменями" до сих пор ведутся судебные разбирательства по поводу авторских прав на материал, а также из-за финансовых вопросов.