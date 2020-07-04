Сын Михаила Ефремова признался, что употреблял наркотики

Старшего сына Михаила Ефремова Никиту сильно поразила трагическая история с участием его отца. Он до сих пор очень переживает и не может отойти от случившегося.

Поэтому артист решил признаться, что употреблял "стимуляторы". По его словам, в определенный период жизни он принимал запрещенные вещества, чтобы лучше работать и отдыхать.