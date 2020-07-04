Старшего сына Михаила Ефремова Никиту сильно поразила трагическая история с участием его отца. Он до сих пор очень переживает и не может отойти от случившегося.
Поэтому артист решил признаться, что употреблял "стимуляторы". По его словам, в определенный период жизни он принимал запрещенные вещества, чтобы лучше работать и отдыхать.
"Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры", — оправдался сын Ефремова.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.