Новость о домашнем насилии шокировала поклонников голливудской актрисы Кристины Риччи.
Семья всегда показывала себя только с хорошей стороны. Кристина никогда не жаловалась на плохое поведение мужа, Джеймс Хеердеген и Кристина Риччи выглядели счастливой парой: карьера, общий ребенок, свой дом.
Как стало известно, во время последней ссоры муж сильно избил Кристину. Сорокалетней женщине потребовалась медицинская помощь и защита правоохранительных органов.
В настоящее время Хеердегену запрещено контактировать и даже приближаться к голливудской актрисе.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.