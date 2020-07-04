Голливудская актриса пострадала во время ссоры с мужем

Новость о домашнем насилии шокировала поклонников голливудской актрисы Кристины Риччи.

Семья всегда показывала себя только с хорошей стороны. Кристина никогда не жаловалась на плохое поведение мужа, Джеймс Хеердеген и Кристина Риччи выглядели счастливой парой: карьера, общий ребенок, свой дом.

Как стало известно, во время последней ссоры муж сильно избил Кристину. Сорокалетней женщине потребовалась медицинская помощь и защита правоохранительных органов.

В настоящее время Хеердегену запрещено контактировать и даже приближаться к голливудской актрисе.