Юрий Шатунов получил право на исполнение песен "Ласкового мая"

Певец Юрий Шатунов отсудил песни "Ласкового мая".

Компания "Честная музыка" подавала в суд на певца Юрия Шатунова, уверяя, что тот не имеет права исполнять песни группы "Ласковый май".

Известно, что компания приобрела авторские права на песни группы "Ласковый май" у предпринимателя Руслана Филатова.

Однако адвокат Шатунова заявил, что тот не отказывался от прав на эти музыкальные композиции.

Третьего июля 2020 года суд встал на защиту артиста и признал данный договор недействительным.