Певец Юрий Шатунов отсудил песни "Ласкового мая".
Компания "Честная музыка" подавала в суд на певца Юрия Шатунова, уверяя, что тот не имеет права исполнять песни группы "Ласковый май".
Известно, что компания приобрела авторские права на песни группы "Ласковый май" у предпринимателя Руслана Филатова.
Однако адвокат Шатунова заявил, что тот не отказывался от прав на эти музыкальные композиции.
Третьего июля 2020 года суд встал на защиту артиста и признал данный договор недействительным.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.