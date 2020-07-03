Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал свои высказывания о том, что из-за отмены гастролей звезды оказались в сложной финансовой ситуации.
Он считает, что представители творческой интеллигенции также имеют право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии. Продюсер отметил, что звезды отечественной эстрады, в отличие от своих западных коллег, зарабатывающих участием в фестивалях и телеэфирах, "работают как крепостные". Например, артисты часто сидят в жюри, и эту работу они выполняют бесплатно.
"Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив", — рассказал Пригожин.
Но он рассказал, как можно это изменить.
"Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились", — заявил Пригожин.
Также он пояснил, что среди представителей звезд шоу-бизнеса были те, кто раскритиковал его слова о положении артистов в СМИ, но при личной встрече опровергли сказанное.
"Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза", — заключил продюсер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.