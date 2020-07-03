У канадского журналиста украли маленькую дочь

Журналист и телеведущий, многодетный отец Дэн О'Тул сообщил о пропаже своей дочери-малышки.

Ребенка, который появился в семье совсем недавно, в конце мая, похитили неизвестные.

"Моя маленькая Окленд. Молюсь, чтобы тот, кто забрал тебя у меня, защищает тебя", — написал телеведущий в своем микроблоге.

В настоящее время, как сообщил телеведущий, дочь нашлась. Однако мужчина по каким-то причинам не может с ней увидеться. Остальные подробности О'Тул предпочитает не раскрывать. Он говорит, что после произошедшего его семья точно не сможет жить как прежде.