Кристину Орбакайте раскритиковали за фотографию в маске

Певица Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram фото в маске и обратилась к своим подписчикам с просьбой не забывать надевать в общественных местах средства защиты, так как это забота о здоровье о себе и об окружающих людях.

Данная публикация вызвала бурную критику с стороны пользователей. Многие обвинили звезду в том, что она надела маску для рекламы за деньги.

Такая реакция поразила Кристину Орбакайте, о чем она рассказала в коротком видео.

Певица пояснила, что маску носит исключительно с целью защиты, а не для рекламы. Она считает, что чем больше люди будут сопротивляться гигиене, тем дольше будет длиться эпидемия.

Кристина Орбакайте большое внимание уделяет своей физической форме. Она постоянно занимается разными видами физических упражнений, а также следит за своим рационом питания. Она не боится экспериментировать с диетами и часто их меняет. Диетолог Орбакайте рассказала о ее питании.