Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
Минтруд заявил о снижении темпов роста безработицы в России
Певица Sia готовится нянчить внуков
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
Меган Маркл обвинила королевскую семью в своем нервном срыве
Малышева посадила свою мать в инвалидную коляску
Володин: поправки к Конституции повысят уровень жизни россиян
В США задержали 13 тонн китайских товаров из человеческих волос
Спасатели локализовали пожар на Тверской улице в Москве

Кристину Орбакайте раскритиковали за фотографию в маске

Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram фото в маске и обратилась к своим подписчикам с просьбой не забывать надевать в общественных местах средства защиты, так как это забота о здоровье о себе и об окружающих людях.

Данная публикация вызвала бурную критику с стороны пользователей. Многие обвинили звезду в том, что она надела маску для рекламы за деньги.

Такая реакция поразила Кристину Орбакайте, о чем она рассказала в коротком видео.

Певица пояснила, что маску носит исключительно с целью защиты, а не для рекламы. Она считает, что чем больше люди будут сопротивляться гигиене, тем дольше будет длиться эпидемия.

Кристина Орбакайте большое внимание уделяет своей физической форме. Она постоянно занимается разными видами физических упражнений, а также следит за своим рационом питания. Она не боится экспериментировать с диетами и часто их меняет. Диетолог Орбакайте рассказала о ее питании.

Последние материалы
Минтруд заявил о снижении темпов роста безработицы в России
Почему в Германии расформирован элитный спецназ - аналог спецназа ГРУ
Певица Sia готовится нянчить внуков
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
Меган Маркл обвинила королевскую семью в своем нервном срыве
Малышева посадила свою мать в инвалидную коляску
Володин: поправки к Конституции повысят уровень жизни россиян
В США задержали 13 тонн китайских товаров из человеческих волос
Спасатели локализовали пожар на Тверской улице в Москве
Доктор Мясников: "Брокколи защитит от развития рака"
Популярное
Бывший СССР
Лукашенко "сливал" Порошенко данные о перемещении российских войск

Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной

Лукашенко "сливал" Порошенко данные о перемещении российских войск
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Новости Якутска сегодня
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Российский шоу-бизнес
Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем
Российский шоу-бизнес
В Санкт-Петербург привезли прах Насти Тропицель
Василий Амирджанов Катарсисом саги о поправках может стать новая Болотная Василий Амирджанов Руслан Веснянко Как президент Украины 22 июня отмечал начало Второй мировой войны Руслан Веснянко Конрад Ренкас Польша: американский полигон Конрад Ренкас
Комментарии
Илон Маск: концепция истребителей мертва
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Армен Гаспарян: "Правка Конституции — как люди скажут"
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Потеря одной фабрики по производству пленки лишила Третий Рейх самолета
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Избирательная комиссия завершила подсчет голосов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ