Кристина Асмус на протяжении долгого времени терпела скверный характер своего мужа Гарика Харламова, а также его проблемы с алкоголем.
Об этом сообщила организатор гастролей Наталья Субботина.
"Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова, потому что человек он очень сложный, непредсказуемый", — пояснил Субботина.
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