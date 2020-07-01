Кристина Асмус на протяжении долгого времени терпела скверный характер своего мужа Гарика Харламова, а также его проблемы с алкоголем.

Об этом сообщила организатор гастролей Наталья Субботина.

"Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова, потому что человек он очень сложный, непредсказуемый", — пояснил Субботина.