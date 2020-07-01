"Болеет за "Спартак": чем занимается Ефремов на домашнем аресте

Согласно правилам домашнего ареста актер Михаил Ефремов не может пользоваться интернетом. Его адвокат Эльман Пашаев раскрыл, чем приходится артисту заниматься в свободное время, которого у него теперь много.

В основном, по словам правозащитника, Ефремов смотрит телевизор, в частности канал "Культура". Смотреть новости ему запрещает Пашаев, поскольку актер ещё не отошел от произошедшего и пребывает в состоянии стресса.

Ефремов является большим фанатом "Спартака", поэтому не пропускает ни одной игры с их участием.