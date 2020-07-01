Ольга Бодрова провела церемонию закрытия фестиваля "Зеркало". Мероприятие проходило в Ивановской области с 25 по 30 июня в онлайн формате.

"Это был мой первый опыт в качестве ведущей церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции… А сам Юрьевец — место с удивительной атмосферой!", — призналась девушка в своем Instagram.