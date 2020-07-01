Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото, на котором показала недвижимость своей матери, где та сейчас проживает.
Оказалось, что особняк актрисы находится в деревне Крекшино в Новомосковском административном округе города Москвы. Дочь артистки сфотографировалась с большим кустом роз на фоне огромного забора, который скрывает всё происходящее возле особняка от посторонних глаз.
Заворотнюк вместе со своим мужем приобрела этот дом в 2012 году.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.