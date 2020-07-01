Стало известно, где сейчас проживает Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото, на котором показала недвижимость своей матери, где та сейчас проживает.

Оказалось, что особняк актрисы находится в деревне Крекшино в Новомосковском административном округе города Москвы. Дочь артистки сфотографировалась с большим кустом роз на фоне огромного забора, который скрывает всё происходящее возле особняка от посторонних глаз.

Заворотнюк вместе со своим мужем приобрела этот дом в 2012 году.