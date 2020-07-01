Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Не потеряй свой голос, иди голосовать
Новости Все >
США скупили почти весь запас лекарства от коронавируса
Американский полицейский сбежал в Россию и объяснил свой поступок
Двое российских заключённых сделали подкоп, чтобы сбежать на Украину
В Испании бездомные захватывают дома россиян
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Запашный призвал россиян к голосованию по Конституции
Российские истребители перехватили самолёт США над Чёрным морем
"Экономическое удушение": Путин оценил санкции против Сирии
Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости

Волочкова рассказала о том, как на неё "напали" полицейские в Дивееве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова решила опубликовать записи с камер видеонаблюдения "нападения" на неё сотрудников полиции в селе Дивееве. Балерина также высказала свою версию произошедшего.

"Вот таким безобразным образом губернатор Нижегородской области Никитин подослал в дом моих друзей, где мы обедали, пять гасконцев, которые бесцеремонно ворвались, не представившись и не показав никаких документов! И устроивших мне допрос, не имея на это права", — прокомментировала Волочкова произошедшее.

"То, что он устроил, — это поступок труса… Мне есть чем ответить. Я могу пять ссылок представить людям о губернаторском бесчестии, бессовестном обворовывании области и граждан и многом его беспределе…", — добавила балерина.

Последние материалы
Американский полицейский сбежал в Россию и объяснил свой поступок
Двое российских заключённых сделали подкоп, чтобы сбежать на Украину
В Испании бездомные захватывают дома россиян
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Запашный призвал россиян к голосованию по Конституции
Российские истребители перехватили самолёт США над Чёрным морем
"Экономическое удушение": Путин оценил санкции против Сирии
Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости
Мишустин повысил оклады сотрудникам силовых ведомств
Ким Чен Ын пришел в ярость из-за листовок с изображением его голой жены
Популярное
Российский шоу-бизнес
В Москве умер известный актер Максим Парфенов

В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.

В Москве умер известный актер Максим Парфенов
Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика
Общество
Лукашенко рассказал, когда начнется новая война
Бывший СССР
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Конрад Ренкас Польша: американский полигон Конрад Ренкас Василий Амирджанов Опричники BLM зачищают культурный ландшафт Василий Амирджанов Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова
Комментарии
Эпигенетик Александр Литвин: "Коронавирус – мировой сепаратор"
Хронология поисков национальной идеи от профессора Гундарова
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Меркель отклонила американские санкции против "Северного потока-2"
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Хронология поисков национальной идеи от профессора Гундарова
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Жена Виктора Проскурина раскрыла причину смерти мужа
Хронология поисков национальной идеи от профессора Гундарова
Хронология поисков национальной идеи от профессора Гундарова
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Шумицкая: Кому и зачем нужен компромат на премьера Болгарии?
Эпигенетик Александр Литвин: "Коронавирус – мировой сепаратор"
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Россия займет четвертое место в мире без США
Россия займет четвертое место в мире без США
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ