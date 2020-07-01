Анастасия Волочкова решила опубликовать записи с камер видеонаблюдения "нападения" на неё сотрудников полиции в селе Дивееве. Балерина также высказала свою версию произошедшего.
"Вот таким безобразным образом губернатор Нижегородской области Никитин подослал в дом моих друзей, где мы обедали, пять гасконцев, которые бесцеремонно ворвались, не представившись и не показав никаких документов! И устроивших мне допрос, не имея на это права", — прокомментировала Волочкова произошедшее.
"То, что он устроил, — это поступок труса… Мне есть чем ответить. Я могу пять ссылок представить людям о губернаторском бесчестии, бессовестном обворовывании области и граждан и многом его беспределе…", — добавила балерина.
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