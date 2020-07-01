Подписчиков возмутило фото Татьяны Брухуновой в "похоронном" платье

Несмотря на все попытки Татьяны Брухуновой доказать пользователям Сети, что у нее прекрасное чувство стиля, молодую жену Евгения Петросяна постоянно критикуют за внешний вид. Подписчики оставляют на ее странице в Instagram большое количество негативных комментариев.

Многие пользователи считают, что Брухунова одевается не по возрасту. Татьяна уже не раз вступала в перепалку с критиками, но ничего не изменилось.

Теперь же, она опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в черном платье свободного кроя и черной повязкой на голове. Такой образ у многих вызвал ассоциации с трауром, и платье тут же назвали "похоронным".

"На мне объемное платье-облачко! Как только за окном станет немного свежее, выгуляю свое космическое совершенство. Я очень люблю нежные и сложные вещи. Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею, подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук — кисти. Для себя я выбрала черный цвет (платье есть и в других оттенках), так как, на мой взгляд, в нем проскальзывает нота легкого театрального драматизма", — подписала фотографию Брухунова. "Как на похороны!". "Не понимаю людей, которые летом носят черное! И вообще, какой-то траурный цвет!" — написали пользователи.

Ранее молодая жена Петросяна намекнула, что стала мамой.