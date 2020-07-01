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Сегодня свой рассказ я поведу о российской марке одежды MAD DAISY - @maddaisymoscow. Бренд активно поддерживает социальные проекты, например, коллекцию SS’20 создали совместно с Третьяковской Галереей в поддержку женщин, страдающих алопецией (потеря волос, болезнь, не вызывающая физических страданий, тем не менее очень травмирует психологически). В настоящее время с таким диагнозом живут 147 миллионов человек по всему миру. Что же до коллаборации, то она состояла в том, что основным мотивом взят фрагмент живописного полотна Натальи Гончаровой «Пространство», хранящегося в Третьяковке (подразумевается, что он символизирует сходство женщин с алопецией с инопланетянками). На мне объемное платье облачко! Как только за окном станет немного свежее - выгуляю своё космическое совершенство. Я ооочень люблю нежные и сложные вещи. Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук: кисти. Для себя я выбрала чёрный цвет (платье есть и в других оттенках), так как, на мой взгляд, в нем проскальзывает нота легкого театрального драматизма. 🖤 #точтоялюблю #сделановроссии #masdaisy
Несмотря на все попытки Татьяны Брухуновой доказать пользователям Сети, что у нее прекрасное чувство стиля, молодую жену Евгения Петросяна постоянно критикуют за внешний вид. Подписчики оставляют на ее странице в Instagram большое количество негативных комментариев.
Многие пользователи считают, что Брухунова одевается не по возрасту. Татьяна уже не раз вступала в перепалку с критиками, но ничего не изменилось.
Теперь же, она опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в черном платье свободного кроя и черной повязкой на голове. Такой образ у многих вызвал ассоциации с трауром, и платье тут же назвали "похоронным".
"На мне объемное платье-облачко! Как только за окном станет немного свежее, выгуляю свое космическое совершенство. Я очень люблю нежные и сложные вещи. Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею, подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук — кисти. Для себя я выбрала черный цвет (платье есть и в других оттенках), так как, на мой взгляд, в нем проскальзывает нота легкого театрального драматизма", — подписала фотографию Брухунова.
"Как на похороны!".
"Не понимаю людей, которые летом носят черное! И вообще, какой-то траурный цвет!" — написали пользователи.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.