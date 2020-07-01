Смерть актера Виктора Проскурина потрясла многих. Его коллега по цеху Наталья Гвоздикова рассказала, что артист "не берег себя".

"Очень жалко, потому что я очень нежно относилась к Вите. Он удивительно талантливый человек. Почему так рано? Не берег, наверное, себя. Растрачивал направо и налево. Очень жалко, очень жалко! Пусть земля ему будет, как говорится, пухом", — утверждает Народная артистка РФ.