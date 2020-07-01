Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова виновным по делу о растрате и хищении средств "Седьмой студии". Режиссер до сих пор утверждает, что не виновен, поскольку никогда не занимался финансовыми вопросами.

"Они хотели, чтобы я был виновен. Дело было нелепое. Три года лжи. Они говорят: "Мы не имеем ничего против него как художника, мы только против его финансовых махинаций". Но не было никаких махинаций, я никогда не имел дел с финансовым отделом. Я ничего не понимаю в чертовых деньгах. Всю свою карьеру я пытался держаться как можно дальше от чертовых денег — и теперь я участник дела о деньгах. Это чертов ад", — пояснил Серебренников.