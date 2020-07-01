Известный актер Виктор Проскурин ушел из жизни в возрасте 68 лет из-за хронической обструктивной болезни легких. Об этом рассказала его супруга Ирина Хонда.

"У Вити была хроническая обструктивная болезнь лёгких — ХОБЛ. Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин — это курение", — утверждает жена артиста.

"ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей", — добавила Хонда.