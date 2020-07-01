Последние два года Регина Тодоренко не разлучалась со своим сыном Майклом на продолжительное время, однако недавно ей потребовалось уехать в командировку на три дня.
После отъезда Тодоренко рассказала в Instagram, что сильно паникует из-за разлуки с ребенком.
"Если бы не мои опасения по поводу COVID-19, поехали бы вместе. Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверенна, что они отлично проведут время, но…. А вдруг я пропущу новое слово или фразу, или еще что-то, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я — типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки", — утверждает телеведущая.
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