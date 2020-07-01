Регина Тодоренко впала в панику из-за разлуки с сыном

Последние два года Регина Тодоренко не разлучалась со своим сыном Майклом на продолжительное время, однако недавно ей потребовалось уехать в командировку на три дня.

После отъезда Тодоренко рассказала в Instagram, что сильно паникует из-за разлуки с ребенком.