В возрасте 68-и лет скончался популярный актер Виктор Проскурин. Об этом рассказала его супруга Ирина Хонда.
"30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — сообщила жена артиста.
Всенародную известность Проскурин получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена".
В 2010 году актер получил орден "За вклад в культуру".
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.