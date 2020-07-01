Скончался актер Виктор Проскурин

В возрасте 68-и лет скончался популярный актер Виктор Проскурин. Об этом рассказала его супруга Ирина Хонда.

"30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — сообщила жена артиста.

Всенародную известность Проскурин получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена".

В 2010 году актер получил орден "За вклад в культуру".