Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл

Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.

Инсайдеры утверждают, что актриса умудрилась поругаться с близкими Гарри ещё до свадьбы. Принц Уильям не хотел, чтобы его младший брат женился на Меган и считал их отношениях несерьезными. Братья из-за конфликта не общались почти два года и лишь недавно смогли помириться.