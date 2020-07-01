Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.
Инсайдеры утверждают, что актриса умудрилась поругаться с близкими Гарри ещё до свадьбы. Принц Уильям не хотел, чтобы его младший брат женился на Меган и считал их отношениях несерьезными. Братья из-за конфликта не общались почти два года и лишь недавно смогли помириться.
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