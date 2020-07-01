Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл
В Екатеринбурге с утра проголосовали более 15 тысяч человек
Палеонтологи: динозавры погибли из-за падения астероида
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
В британском соборе появится "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом
Антикоронавирусное ожерелье создали в NASA
В Омской области COVID-19 выявили у 17 членов избиркомов
Суд в США запретил издание скандальной книги о Трампе
Марадона может возглавить сборную Испании после выборов в RFEF

Друг Харламова рассказал о переживаниях юмориста из-за "Текста"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пользователи социальных сетей считают, что причиной разрыва Гарика Харламова и Кристины Асмус стал скандальный фильм "Текст", где актриса сыграла в очень откровенной сцене.

Друг Харламова и один из основателей Comedy Club Production Артур Джанибекян частично подтвердил эту теорию и рассказал о переживаниях юмориста из-за травли его жены.

"При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества", — пояснил Джанибекян.

Последние материалы
Московский таксист обманул немку на 25 тыс. рублей
Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл
В Екатеринбурге с утра проголосовали более 15 тысяч человек
Палеонтологи: динозавры погибли из-за падения астероида
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
В британском соборе появится "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом
Антикоронавирусное ожерелье создали в NASA
В Омской области COVID-19 выявили у 17 членов избиркомов
Суд в США запретил издание скандальной книги о Трампе
Друг Харламова рассказал о переживаниях юмориста из-за "Текста"
Популярное
Российский шоу-бизнес
В Москве умер известный актер Максим Парфенов

В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.

В Москве умер известный актер Максим Парфенов
Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика
Бывший СССР
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Общество
Лукашенко рассказал, когда начнется новая война
Василий Амирджанов Опричники BLM зачищают культурный ландшафт Василий Амирджанов Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Шумицкая: Кому и зачем нужен компромат на премьера Болгарии?
Эпигенетик Александр Литвин: "Коронавирус – мировой сепаратор"
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Россия займет четвертое место в мире без США
Россия займет четвертое место в мире без США
Зачем Путин объявил призыв большинства запасников
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Марихуана - наркотик или лекарство?
Россия займет четвертое место в мире без США
Россия займет четвертое место в мире без США
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Россия займет четвертое место в мире без США
Марихуана - наркотик или лекарство?
Россия займет четвертое место в мире без США
Марихуана - наркотик или лекарство?
Исхаков тяжело переживает разрыв с Гагариной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ