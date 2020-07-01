Пользователи социальных сетей считают, что причиной разрыва Гарика Харламова и Кристины Асмус стал скандальный фильм "Текст", где актриса сыграла в очень откровенной сцене.
Друг Харламова и один из основателей Comedy Club Production Артур Джанибекян частично подтвердил эту теорию и рассказал о переживаниях юмориста из-за травли его жены.
"При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества", — пояснил Джанибекян.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.