Друг Харламова рассказал о переживаниях юмориста из-за "Текста"

Пользователи социальных сетей считают, что причиной разрыва Гарика Харламова и Кристины Асмус стал скандальный фильм "Текст", где актриса сыграла в очень откровенной сцене.

Друг Харламова и один из основателей Comedy Club Production Артур Джанибекян частично подтвердил эту теорию и рассказал о переживаниях юмориста из-за травли его жены.