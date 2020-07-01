Последние месяцы жизни были для Максима Парфенова невероятно трудными. Артист лишился заработка из-за пандемии коронавируса, а также поругался со своей гражданской женой Татьяной и переехал к матери.

Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.

"Все у него наладилось, карантин закончился, стали звонить заказчики. Татьяна — хорошая женщина, бизнесом занимается, они знакомы с детства. Мы семьями ездили отдыхать в Крым раньше. Сейчас на ней три ребенка. Признаюсь честно, Максим выпивал, думаю, он под этим делом вышел на лоджию, закурил сигаретку и потерял равновесие", — пояснила мама Парфенова.