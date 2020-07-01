Виктория Боня согласилась опубликовать пост в своих социальных сетях против внесения поправок в Конституцию за деньги.
Телеведущую разыграли пранкеры Лексус и Вован от имени беглого бизнесмена Евгения Чичваркина.
"Смотри, фото — пять тысяч евро, видео — 7,5 тысячи. Можно со скидкой. Если пришлете десять тысяч евро, я буду рада", — назвала расценки на "рекламу" Боня.
Запись разговора с телеведущей была опубликована на YouTube-канале пранкеров.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.