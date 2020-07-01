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Боня согласилась выступить против поправок в Конституцию за деньги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виктория Боня согласилась опубликовать пост в своих социальных сетях против внесения поправок в Конституцию за деньги.

Телеведущую разыграли пранкеры Лексус и Вован от имени беглого бизнесмена Евгения Чичваркина.

"Смотри, фото — пять тысяч евро, видео — 7,5 тысячи. Можно со скидкой. Если пришлете десять тысяч евро, я буду рада", — назвала расценки на "рекламу" Боня.

Запись разговора с телеведущей была опубликована на YouTube-канале пранкеров.

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