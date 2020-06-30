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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова байк за 100 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова Мартин недавно отметил своё восьмилетие. На торжество было приглашено множество гостей.

Самый оригинальный подарок мальчику преподнес рэпер Тимати. Он подарил Мартину настоящий байк стоимостью 100 тысяч рублей. Мальчика сразу же усадили на байк, однако он ему не очень приглянулся, поскольку ему было трудно на нём усидеть, не говоря уже об управлении.

Но Филипп Киркоров остался доволен таким подарком и принялся всячески хвалить и благодарить Тимати.

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