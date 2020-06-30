В Москве умер известный актер Максим Парфенов

В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.

Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет детали случившегося. В окружении актера предполагают, что причиной его смерти стал какой-то ужасный несчастный случай, поскольку никаких признаков психологических проблем у него замечено не было.