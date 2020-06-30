"На фиг": дочь Михаила Ефремова больше не хочет помогать матери

Недавно Ксения Качалина дала большое интервью, в котором раскритиковала свою дочь от Михаила Ефремова Анну-Марию.

Она утверждала, что девушка выросла легкомысленной и после смерти своей бабушки перестала кого-либо слушать. Слова матери прокомментировала сама Анна-Мария.