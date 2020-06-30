Недавно Ксения Качалина дала большое интервью, в котором раскритиковала свою дочь от Михаила Ефремова Анну-Марию.
Она утверждала, что девушка выросла легкомысленной и после смерти своей бабушки перестала кого-либо слушать. Слова матери прокомментировала сама Анна-Мария.
"Главное, что раньше я искренне хотела ей помочь, несмотря на то, что она со мной сделала в детстве. Типа реабилитация, больница, психиатрия, все дела. Копила деньги, уговаривала отца, собиралась это сделать. А после прочтения этого я поняла одну важную вещь: да ну на фиг", — отметила девушка.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.