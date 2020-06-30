Актриса взрослых фильмов из Тюмени Любовь Бушуева, известная миру под сценическим псевдонимом Lola Taylor, призналась в том, что не любит отдыхать в Крыму.
Девушка поспешила объясниться за свои слова.
По её мнению, на курорте она хочет быть самой красивой, а в Крыму отдыхает много "девчонок с Украины", с которыми ей приходиться конкурировать.
"Отдыхаю в Геленджике. Здесь — все, как надо. И дешевле, чем в Крыму, кстати", — утверждает Бушуева.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.