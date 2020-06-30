Порноактриса из России объяснила свою нелюбовь к Крыму

Актриса взрослых фильмов из Тюмени Любовь Бушуева, известная миру под сценическим псевдонимом Lola Taylor, призналась в том, что не любит отдыхать в Крыму.

Девушка поспешила объясниться за свои слова.

По её мнению, на курорте она хочет быть самой красивой, а в Крыму отдыхает много "девчонок с Украины", с которыми ей приходиться конкурировать.