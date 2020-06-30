Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

Эффект разорвавшейся бомбы спровоцировала фотография, на которой запечатлены Мирослава Карпович и недавно разведенный Павел Прилучный.

Актриса позже объяснилась, что они с Прилучным старые друзья и их заметили вместе, когда они просто прогуливались. Однако пользователей это не остановило. В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.

В комментариях артистке желают различных неудач и даже смерти.