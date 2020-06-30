Телеведущая Тина Канделаки утверждает, что смартфоны от компании Apple потеряли собственную "революционность" за 13 лет производства.
"Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень", — пояснила Канделаки.
"Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но… так ведь и телефон другой марки купить недолго", — добавила телеведущая.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.