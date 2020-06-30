Алла Пугачева сделала ошибку, опубликовав фото без макияжа и парика

В последнее время Алла Пугачева существенно преобразилась. После хирургических вмешательств примадонна помолодела лет на 20. Однако скрывать свой возраст стоит ей больших усилий.

Недавно в этом убедились её фанаты. Пугачева опубликовала несколько фотографий со своей прогулки по лужайке. Примечательно, что певица не стала краситься и надевать парик, а предстала перед публикой в "оригинальном образе".

Многие поклонники постарались спокойно объяснить примадонне, что она изрядно "сдает" и что возраст у неё уже не получается скрывать.