В последнее время Алла Пугачева существенно преобразилась. После хирургических вмешательств примадонна помолодела лет на 20. Однако скрывать свой возраст стоит ей больших усилий.
Недавно в этом убедились её фанаты. Пугачева опубликовала несколько фотографий со своей прогулки по лужайке. Примечательно, что певица не стала краситься и надевать парик, а предстала перед публикой в "оригинальном образе".
Многие поклонники постарались спокойно объяснить примадонне, что она изрядно "сдает" и что возраст у неё уже не получается скрывать.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.