Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении

Весь мир узнал, что принц Гарри и Меган Маркл ждут пополнение в семье 15 октября 2018 года. А члены королевской семьи узнали об этом на три дня раньше.

Это произошло на свадьбе принцессы Евгении. Новость о беременности Маркл переключила фокус гостей на неё и её мужа. Гости торжества сразу начали поздравлять молодую пару с таким знаменательным событием. Герцогов поздравили королева Елизавета II, принц Чарльз и его жена Камилла, а также принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе. Позже принц Гарри признался, что ему и самому было стыдно от этого.