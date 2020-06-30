Светская львица Анастасия Волочкова была задержана полицейскими в селе Дивеево Нижегородской области, из-за пандемии закрытом для посетителей.
Уверенная в том, что весь мир крутится вокруг ее "звездной персоны", Анастасия Юрьевна со спутником в нарушение всех правил отправилась в знаменитый Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
Бросив машину у КПП, установленного на въезде в село, экс-прима пешочком прогулялась летнего кафе, где и была задержана полицией.
Балерине не понравилось, что ее "посмели задержать", и она устроила стражам порядка скандал.
Лейтмотив: "я приехала на богомолье, меня обожают во всех православных храмах России".
При этом на паломнице платье с откровенным декольте и большими разрезами.
Апофеозом скандала стало то, что Волочкова назвала полицейских "не мужчинами" и непечатным словом из трех букв.
Вернувшись домой, Волочкова разразилась серией гневных постов в Инстаграм. В которых назвала виновником инцидента… Кого бы вы думали? Губернатора Нижегородской области:
"Больше области нечем внимание к себе привлечь?" — гневается балерина.
Неудавшееся богомолье вылилось для Волочковой в крупный денежный штраф.
Помимо этого экс-приме может грозить привлечение к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти").
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