Неудавшееся богомолье Волочковой

Светская львица Анастасия Волочкова была задержана полицейскими в селе Дивеево Нижегородской области, из-за пандемии закрытом для посетителей.

Уверенная в том, что весь мир крутится вокруг ее "звездной персоны", Анастасия Юрьевна со спутником в нарушение всех правил отправилась в знаменитый Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Бросив машину у КПП, установленного на въезде в село, экс-прима пешочком прогулялась летнего кафе, где и была задержана полицией.

"Как посмели ….!"

Балерине не понравилось, что ее "посмели задержать", и она устроила стражам порядка скандал.

Лейтмотив: "я приехала на богомолье, меня обожают во всех православных храмах России".

При этом на паломнице платье с откровенным декольте и большими разрезами.

Апофеозом скандала стало то, что Волочкова назвала полицейских "не мужчинами" и непечатным словом из трех букв.

Вернувшись домой, Волочкова разразилась серией гневных постов в Инстаграм. В которых назвала виновником инцидента… Кого бы вы думали? Губернатора Нижегородской области:

"Больше области нечем внимание к себе привлечь?" — гневается балерина.

Чем закончится выходка "звезды"

Неудавшееся богомолье вылилось для Волочковой в крупный денежный штраф.

Помимо этого экс-приме может грозить привлечение к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти").