Алла Пугачева впервые за много лет решила сменить прическу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любимые друзья всегда рядом.❤️ Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 28 Июн 2020 в 12:25 PDT

Певица Алла Пугачева обычно появляется на публике с распущенными волосами. Но недавно она решила изменить прическу.

На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фотографию, на которой она позирует в окружении своих друзей.

"Любимые друзья всегда рядом", — подписала снимок Пугачева.

Пользователи Сети обратили внимание на новую прическу Аллы Борисовны. Впервые за долгое время она убрала волосы в пучок, оставив только челку. Поклонники отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет.

"Алла Борисовна, прическа Вам очень идет!", "Вы так прекрасно выглядите", "Какая помолодевшая", — такие комментарии оставили пользователи под фото.

Фанаты певицы отметили, что самоизоляция положительно повлияла на Примадонну, так как она за это время избавилась от лишних килограммов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алле Пугачевой пришлось вызывать стилистов в замок.