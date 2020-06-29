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Любимые друзья всегда рядом.❤️
Певица Алла Пугачева обычно появляется на публике с распущенными волосами. Но недавно она решила изменить прическу.
На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фотографию, на которой она позирует в окружении своих друзей.
"Любимые друзья всегда рядом", — подписала снимок Пугачева.
Пользователи Сети обратили внимание на новую прическу Аллы Борисовны. Впервые за долгое время она убрала волосы в пучок, оставив только челку. Поклонники отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет.
"Алла Борисовна, прическа Вам очень идет!", "Вы так прекрасно выглядите", "Какая помолодевшая", — такие комментарии оставили пользователи под фото.
Фанаты певицы отметили, что самоизоляция положительно повлияла на Примадонну, так как она за это время избавилась от лишних килограммов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алле Пугачевой пришлось вызывать стилистов в замок.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.