Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила ответить госсекретарю США Майку Помпео на его обвинения в адрес России и вскрыла не очень лицеприятную правду о музыканте Андрее Макаревиче.

Захарова рассказала, как в 1996 году американские дипломаты привезли в Москву 500 миллионов долларов для того, чтобы привести к власти Бориса Ельцина.

"Несколько ночей личный состав резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их", — отметила дипломат.

На эти деньги были организованы так называемые "сборные солянки" — концерты с участием знаменитостей. На таких концертах был замечен Андрей Макаревич и Филипп Киркоров.