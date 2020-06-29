Волочкова устроила скандал в монастыре, когда её выгоняли полицейские

Недавно стало известно о том, что Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина в Нижегородской области, где балерина посетила Серафимо-Дивеевский монастырь.

Однако на этом её приключения не закончились. Волочкова оказала сопротивление, когда сотрудники полиции попросили её покинуть территорию монастыря. Сопротивление было только словесным. Балерина начала оскорблять полицейских.

"Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!", — обратилась она к одному из полицейских.

Волочкова пообещала урегулировать ситуацию "своим именем" и перешла на угрозы.