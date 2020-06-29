С недавних пор в окружении Евгения Петросяна заговорили, что в его новом браке с молодой Татьяной Брухуновой наметились проблемы.

Коллега юмориста Виктор Коклюшкин выразил уверенность, что Брухунова не подходит Петросяну.

"Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, — он не сможет работать", — пояснил Коклюшкин.