Родители Насти Тропицель не скрывают, что зарабатывают на имени дочери

Пользователи социальных сетей продолжают следить за блогом погибшей Насти Тропицель. Сейчас его ведением занимаются родители девушки.

Они продолжают делать контент: выкладывать фотографии дочери, снимать комнату, в которой она жила, публиковать видеозаписи, которые не успела выложить сама Настя. Однако пользователи реагируют на это негативно, поскольку родители девушки открыто пытаются заработать на имени своей покойной дочери.

Родители Насти Тропицель не скрывают своих намерений и считают, что их дочь была бы рада, если бы её дело продолжалось после её смерти и было полезным для людей.